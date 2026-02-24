Alles zu oe24VIP
CL-Play-off

4:1 – Sørloth ballert Atletico gegen Brügge ins Achtelfinale

24.02.26, 19:55
Atletico Madrid hat das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Nach dem Remis im Hinspiel feierten die Spanier einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen einen tapferen, aber letztlich überforderten FC Brügge.

Die Madrilenen machten am Dienstag im heimischen Metropolitano von Beginn an klar, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Alexander Sørloth (23.) eröffnete den Torreigen nach Vorarbeit von Keeper Jan Oblak, ehe Joel Ordóñez (36.) per Kopf kurzzeitig für den Ausgleich der Gäste sorgte. Doch Atletico antwortete prompt nach dem Seitenwechsel durch Johnny Cardoso (48.), der die Weichen mit einem Distanzschuss wieder auf Sieg stellte.

Sørloth schnürt den Hattrick

In der Schlussphase drehten die Gastgeber dann endgültig auf und ließen den Belgiern keine Luft zum Atmen. Alexander Sørloth (76.) sorgte mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Vorentscheidung, bevor er kurz vor dem Ende (87.) sogar noch einmal zuschlug und den 4:1-Endstand markierte. Brügge versuchte zwar durch Romeo Vermant (90.+3) noch Ergebniskosmetik zu betreiben, scheiterte aber am glänzend reagierenden Jan Oblak.

Wechselspiele und Gelbe Karten

Trainer Diego Simeone bewies ein glückliches Händchen bei den Einwechslungen und brachte unter anderem Antoine Griezmann (58.) und Ademola Lookman (70.) in die Partie, um den Druck hochzuhalten. Auf Seiten der Gäste sah Joel Ordóñez (40.) nach einem Foul an Álex Baena die Gelbe Karte, während in der hektischen Schlussphase auch Marcos Llorente (85.) und Romeo Vermant (85.) nach einer kleinen Auseinandersetzung verwarnt wurden.

