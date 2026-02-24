Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
newcastle
© getty

Champions League

3:2 – Newcastle United spaziert locker ins Achtelfinale

Von
24.02.26, 22:51 | Aktualisiert: 25.02.26, 00:12
Teilen

Newcastle United hat den Einzug ins Achtelfinale der Champions League ohne Probleme unter Dach und Fach gebracht. Nach dem Schützenfest im Hinspiel besiegten die Magpies Karabach Agdam auch zu Hause mit 3:2.

Die Engländer legten am Dienstag im heimischen St. James' Park los wie die Feuerwehr und sorgten bereits nach wenigen Minuten für klare Verhältnisse. Sandro Tonali (4.) und der ehemalige Rapid-Star Joelinton (6.) schossen eine schnelle 2:0-Führung heraus, die den Aufstieg nach dem 6:1-Hinspielsieg endgültig zementierte. Karabach, das sich in der besten internationalen Saison seiner Vereinsgeschichte befand, leistete diesmal zwar mehr Gegenwehr, konnte die individuelle Klasse der Engländer aber nie gefährden.

Engländer im Torrausch

Auch nach der Pause blieb Newcastle spielbestimmend und erhöhte durch Sven Botman (52.) auf 3:1, nachdem die Gäste zwischenzeitlich verkürzen konnten. Die Mannschaft von Eddie Howe kontrollierte das Tempo und konnte es sich erlauben, einige Stammkräfte für die kommenden Aufgaben in der Premier League zu schonen. Karabach verabschiedete sich mit einem achtbaren 2:3-Resultat aus dem Wettbewerb, was den Stolz der Aserbaidschaner über die starken Leistungen in dieser Saison unterstrich.

Historischer Erfolg für die Insel

Mit dem Aufstieg von Newcastle sind nun insgesamt sechs englische Vereine im Achtelfinale der Königsklasse vertreten, was die aktuelle Dominanz der Premier League unterstreicht. Die Magpies präsentierten sich über beide Spiele hinweg als eine Klasse für sich und erzielten insgesamt neun Treffer in diesem Play-off-Duell. Vor allem die Offensivabteilung rund um Joelinton wirkte extrem spielfreudig und bereit für die kommenden Herausforderungen in der K.o.-Phase.

Nun blickt ganz Newcastle gespannt auf die Auslosung am Freitag um 12:00 Uhr in Nyon, wo die nächsten Gegner für das englische Sextett ermittelt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen