Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
crystal palace
© Getty Images

Premier League

Glasner-Team in Krise - Liverpool kassiert Last-Minute-Tor

04.01.26, 18:24
Teilen

Crystal Palace kommt in der englischen Fußball-Premier-League weiterhin nicht auf Touren. 

Der Club des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner verlor am Sonntag in Newcastle 0:2, rutschte damit auf Platz 14 ab und ist in der Liga seit fünf Partien sieglos. Bewerbsübergreifend warten die Londoner seit sieben Spielen auf einen vollen Erfolg. Nicht nach Wunsch läuft es auch für Liverpool - der Titelverteidiger erreichte bei Fulham nur ein 2:2.

Für Newcastle scorten Bruno Guimaraes (71.) und Malick Thiaw (78.). Die "Reds" gerieten gegen Fulham durch Harry Wilson (17.) in Rückstand, Florian Wirtz (57.) glich aus. In der hektischen Schlussphase sahen die Gäste nach dem Tor von Cody Gakpo (94.) wie der Sieger aus, doch Harrison Reed sorgte in der 97. Minute für das 2:2. Damit liegt der viertplatzierte Meister schon 14 Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal.

Mit einem 1:1 endete das Duell zwischen Tottenham und Sunderland. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso saß bei den Gastgebern auf der Bank.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden