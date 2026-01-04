Glasner-Team in Krise - Liverpool kassiert Last-Minute-Tor

Crystal Palace kommt in der englischen Fußball-Premier-League weiterhin nicht auf Touren.

Der Club des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner verlor am Sonntag in Newcastle 0:2, rutschte damit auf Platz 14 ab und ist in der Liga seit fünf Partien sieglos. Bewerbsübergreifend warten die Londoner seit sieben Spielen auf einen vollen Erfolg. Nicht nach Wunsch läuft es auch für Liverpool - der Titelverteidiger erreichte bei Fulham nur ein 2:2.

Für Newcastle scorten Bruno Guimaraes (71.) und Malick Thiaw (78.). Die "Reds" gerieten gegen Fulham durch Harry Wilson (17.) in Rückstand, Florian Wirtz (57.) glich aus. In der hektischen Schlussphase sahen die Gäste nach dem Tor von Cody Gakpo (94.) wie der Sieger aus, doch Harrison Reed sorgte in der 97. Minute für das 2:2. Damit liegt der viertplatzierte Meister schon 14 Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal.

Mit einem 1:1 endete das Duell zwischen Tottenham und Sunderland. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso saß bei den Gastgebern auf der Bank.