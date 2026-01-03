Alles zu oe24VIP
Aston Villa Zweiter

Arsenal holt gegen Bournemouth vierten Sieg in Folge

03.01.26, 20:34
Spitzenreiter Arsenal hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League den vierten Sieg in Folge eingefahren. 

Die "Gunners" setzten sich auswärts gegen Bournemouth mit 3:2 durch und liegen nun sechs Punkte vor dem neuen Zweiten Aston Villa, der daheim gegen Nottingham Forest 3:1 gewann. Manchester City würde mit einem Heimsieg am Sonntag über Chelsea wieder bis auf vier Punkte an Arsenal herankommen. Mit dem 3:0 gegen West Ham gelang Wolverhampton der erste Saisonsieg.

Arsenal geriet in Bournemouth zwar durch Evanilson (10.) in Rückstand, doch Gabriel Magalhaes (16.) und Declan Rice (54., 71.) drehten die Partie. Das zweite Tor der Gastgeber durch Junior Kroupi (76.) hatte keine Auswirkungen mehr. Wenige Stunden zuvor hatte Aston Villa durch Treffer von Ollie Watkins (45.+1) und John McGinn (49., 73.) beziehungsweise Morgan Gibbs-White (61.) einen 3:1-Erfolg über Nottingham eingefahren.

Schlusslicht mit ersten Saisonsieg

Am anderen Ende der Tabelle gelang den Wolverhampton Wanderers der erste Erfolg in dieser Liga-Spielzeit. Das Schlusslicht schlug vor eigenem Publikum West Ham United 3:0 und holte damit in der 20. Runde den ersten Dreier - so lange hatte kein anderes Team seit Gründung der Premier League 1992 auf den Premieren-Saisonsieg warten müssen. Vom ersten Nicht-Abstiegsplatz ist Wolverhampton allerdings noch zwölf Punkte entfernt.

