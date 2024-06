Kaleen: Nach dem Song Contest zur Pride in ganz Europa

Auftakt am Samstag bei Pride Vienna

Kaleen wird mit ihrem Hit "We Will Rave" diesen Sommer auf zahlreichen Festivals und PRIDE-Paraden in Europa zu sehen und zu hören sein. Am Samstag um 21.30 Uhr wird die von Fans gefeierte Rave-Queen auf der Hauptbühne der PRIDE VIENNA am Wiener Rathausplatz performen. Das Interesse an ihrer Musik ist nicht nur viral sehr hoch; viele renommierte Festivals, vom Szigeti Festival in Budapest, dem Vivipop Festival in Madrid bis zur Pride in Amsterdam, London und Budapest sowie die Starnacht Wachau, haben Kaleen als Act geladen.

„Ich freue mich unglaublich, dass ich durch meine Teilnahme am Eurovision Song Contest diese einmalige Chance bekommen habe. Es ist fantastisch zu sehen, wie die Party Crowd meinen Song feiert und dazu tanzt. Diese Resonanz bedeutet mir sehr viel und ich bin dankbar für jede Gelegenheit, meine Musik live zu präsentieren.“ sagt Kaleen. Für Herbst ist ein Konzert in Planung.

Life Ball Kostüm bei PRIDE-Auftritt

Speziell für die PRIDE VIENNA wird Kaleen ein Bühnenoutfit aus dem Kostümfundus von LIFE+, bekannt als Life Costumes, tragen. Dieser umfasst unter anderem zahlreiche beeindruckende Bühnenoutfits des Life Ball. Das spezielle Outfit wurde für den letzten Life Ball 2019 von der berühmten US-amerikanischen Kostümbildnerin und Stylistin Patricia Field kuratiert und für Dita von Teese entworfen. Patricia Field ist unter anderem für die ikonischen Looks in Filmen wie "Der Teufel trägt Prada" und Serien wie "Sex and the City" verantwortlich. Mit diesem einzigartigen Look unterstreicht Kaleen die Bedeutung des Auftritts und verbindet ihn mit der Community und der Geschichte des Life Ball, der vor 30 Jahren im Wiener Rathaus Premiere feierte.

"We Will Rave“ hat sich trotz des Flops beim Eurovision Song Contest als echter Hit erwiesen: mit über 10 Millionen Streams, mit Kaleen’s energiegeladene Performance sowie ihre mitreißende Musik haben ihr eine breite internationale Fangemeinde eingebracht. Ihre Auftritte auf den Festivals und PRIDE-Paraden werden sicherlich ein Highlight für alle Fans und BesucherInnen sein.