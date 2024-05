Kaleen: Party & Platten-Deal trotz ESC-Pleite

Auch wenn wir beim Song Contest nur den vorletzten Platz belegten, hat sich die Teilnahme für Kaleen ausgezahlt

Die Hoffnungen waren groß, das Ergebnis leider ernüchternd. Unser Star Kaleen musste sich am Samstag beim Song Contest mit dem vorletzten Platz zufrieden geben. Der Trip nach Malmö hat sich für sie aber dennoch ausgezahlt, und Grund Trübsal zu blasen, gab es für die smarte Oberösterreicherin keinen.

© zachkiesling ×

Auch wenn ihre perfekte Performance punktemäßig nicht wirklich etwas brachte, für die Künst­lerin selbst hat es sich ausgezahlt. Die Song-Contest-Teilnahme war nämlich gleichzeitig der Startschuss für ihre internationale Karriere. Kaleen unterschrieb einen Plattenvertrag mit Global Records und feierte dies nach der Show ausgiebig. In den Clubs ist Kaleen ebenfalls sehr gefragt. „Noch in der Nacht kamen bereits zahlreiche Anfragen für Auftritte herein“, freut man sich in ihrem direkten Umfeld.

© APA ×

Bereits Sonntag Nachmittag sollte es für Kaleen nach einer fulminanten Partynacht wieder retour nach Wien gehen. Schon am Dienstag steht ihr nächster Auftritt in Wien an. Dort wird sie bei einem Business-Event mit ihrem Hit „We Will Rave“ bereits wieder auf der großen Bühne stehen.