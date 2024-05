3 - Deutschland

Isaak mit "Always on the Run"

Deutschland, das schon seit einigen Jahren mit hintersten Plätzen beim Bewerb hadert, schickt heuer Isaak ins Rennen. Der 28-Jährige hat eine der besten Stimmen des Bewerbs, wenn er über die Dichotomie des Lebens singt. Allerdings nimmt man ihm nicht so ganz ab, dass er immer "on the run" ist. Jedenfalls verweigert sich Isaak jedem ESC-Pomp und tritt in dunklen Straßenklamotten auf. Könnte also sein, dass es heuer für Deutschland nicht für den letzten Platz reicht.