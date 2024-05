Erste Worte nach Pleite-ESC von Kaleen: Sie verrät schöne Neuigkeit

Bei der Pressekonferenz nach dem ESC gab es Grund zur Freude für Kaleen.

Nach der Pleite beim Song Contest wurde Kaleen bei der Pressekonferenz zart angesprochen, wie es ihr nun gehe. Die fesche Musikerin entgegnete: "Warum müssen wir was schönreden?"

Ansage

Kaleen bleibt auch nachdem klar wurde, dass sie am vorletzten Platz landete, bei ihrer Ansage: "Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen!" Sie schwebe noch immer, es sein eine wundervolle Erfahrung gewesen, die sie auch mit ihrer Oma teilen konnte. Außerdem hat sie noch eine Nachricht an ihre Fans: "Ich habe gestern einen Plattenvertrag bekommen!"

23/23 © APA/AFP Marcus & Martinus, „Unforgettable“ © APA alyona alyona & Jerry Heil, „Teresa & Maria“ © Screenshot/YouTube ISAAK, „Always On The Run“ © Screenshot/YouTube TALI, „Fighter“ Eden Golan, „Hurricane“ © APA/AFP Nebulossa, „ZORRA“ © APA/AFP Silvester Belt mit "Luktelk" © APA Bambie Thug, „Doomsday Blue“ © APA/AFP Dons mit "Hollow" © APA Griechenland: Marina Satti, „ZARI“ © APA/AFP Olly Alexander mit "Dizzy" © APA/AFP Gåte, „Ulveham“ © APA/AFP Angelina Mango mit "La Noia" © APA Serbien: TEYA DORA, „RAMONDA“ © APA Windows95man, „No Rules!“ © APA/AFP Iolanda mit "Grito" © APA/AFP LADANIVA, „Jako“ © APA Silia Kapsis, „Liar“ © APA/AFP Nemo mit "The Code" © APA Raiven, „Veronika“ © APA Baby Lasagna, „Rim Tim Tagi Dim“ © APA Nutsa Buzaladze, „Firefighter“ © APA

Danke

Es gibt also eine rosige Zukunft für die Sängerin. Zum Schluss des Interviews sagt Kaleen noch an ihre Fans gerichtet: "Vielen Dank für alle Nachrichten!"