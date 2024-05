Ausfall bei Kaleen-Auftritt - Ist das der Grund für unsere fiese Pleite?

Österreich hat seinen Auftritt beim ESC 2024 hinter sich. Technische Probleme überschatteten den Auftritt.

Vier Tänzer und eine Disco-Queen im Vordergrund - das war der Auftritt der Kaleen . Österreichs Kandidatin kämpfte mit harten Beats um die clubaffine ESC-Crowd und durfte das heurige Feld beenden.

Schwung

An sich eine tolle Idee: Zum Abschluss des Abends gab es dann noch mal technoangehauchte Rhythmen, um die nach 24 anderen Songs möglicherweise etwas ausgelaugte Menge wieder in Schwung zu bringen. Zumindest die obere Hälfte ist hier drin, urteilte die APA. Doch es half alles nichts! Am Ende landeten wir nur auf dem zweiten Platz.

Technische Probleme

Der Grund, wie gemunkelt wird: Es kam zu einer fiesen Störung! Ausgerechnet an der Stelle an der es choreografisch interessant gewesen wäre, gab es beim ESC-Auftritt der österreichischen Sängerin Kaleen offenbar ein technisches Problem. Mehrere Sekunden lang fror das Bild ein. Das soll nun ein Mitgrund gewesen sein, warum es für uns zum Schluss nur ganz wenige Punkte gab!