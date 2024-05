ESC-Insider klärt auf: DARUM wurden die Niederlande wirklich ausgeschlossen

Ein Insider klärt auf und spricht über die Stimmung vor Ort.

Die Stimmung rund um das Finale des 68. Eurovision Song Contest in Malmö bleibt ob der Teilnahme Israels europaweit angespannt, auch der Ausschluss der Niederlande ist ein großer Skandal. Der niederländische Sänger Joost Klein wird nach Beschwerde einer Produktionsmitarbeiterin nicht im Finale des 68. Eurovision Song Contest auftreten, wie wenige Stunden vor Beginn der Endrunde entschieden wurde.

Offiziell gibt es nur das eine Statement. Doch ein oe24-ESC-Insider erklärt; "Die häufigsten Gerüchte hinter den Kulissen sagen, dass Joost angeblich eine Kamerafrau gegen ihre Kamera getreten haben soll."

ESC der Pannen

Und so ist die Stimmung generell in Malmö: "Alles in allem sind viele Delegationen generell enttäuscht vom ESC. Wird überall Sparprogramm gefahren und es ist der „ESC der Pannen“.