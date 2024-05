ESC der Schande: Schweiz triumphiert - Kaleen nur Vorletzte

Der ESC 2024 im schwedischen Malmö geht wird als einer der skandalösten Veranstaltungen in die Geschichte eingehen. Am Ende setzt sich die Schweiz durch und gewinnt den Bewerb zum dritten Mal. Eine bittere Pleite setzte es für unsere Starterin Kaleen - sie wurde nur Vorletzte.

Die Schweiz ist der Gewinner des 68. Eurovision Song Contests von Malmö. Die nonbinäre Person Nemo holte sich mit der Bombastnummer "The Code" am Abend in der Malmö Arena den Titel. Der Triumph in Schweden stellt den dritten Sieg der Schweiz beim Wettbewerb dar. Österreichs Kandidatin Kaleen landete am Abend hingegen auf dem enttäuschenden, vorletzten Platz mit lediglich 24 Punkten.

Die Schweiz verwies mit dem Sieg den zuletzt höher favorisierten Kroaten Baby Lasagna auf Platz zwei. Während die Schweiz 591 Punkte erhielt, waren es für Kroatien 547. Die Ukraine folgte mit Abstand und 453 Punkten auf Platz drei.

Der ESC, der größte Musikbewerb der Welt, wird in Dutzenden Ländern weltweit ausgestrahlt - von Australien bis zum Nordkap. Alljährlich verfolgen dabei rund 150 Millionen Menschen alleine die Endrunde der Show. Dabei war der Bewerb heuer von Diskussionen über die Teilnahme Israels mitten im Gaza-Krieg und vom Ausschluss der Niederlande wegen eines Vorfalls mit dem Sänger überschattet.

Mehr Infos folgen in Kürze...