Randale in Malmö: ESC- Arena komplett blockiert

Gruppen von Demonstranten, die sich gegen Israel positionieren, haben sich mit Palästinenser-Flaggen vor den Eingängen versammelt.

Hoch angespannte Stimmung vor der ESC-Arena in Malmö: Demonstranten schreien israelfeindliche Parolen und sorgen für eine bedrückende Stimmung. Ein Großaufgebot von bewaffneter Polizei ist im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Die Einsatzkräfte versuchen, die Demonstranten vor den Eingängen der Arena zu verdrängen.

Randale und Sitzblockaden

Die Polizei löst eine Sitzblockade vor der Arena auf und trägt einige der Demonstranten weg. Sympathisanten der Protestierenden rufen "Shame on you!" in Richtung der Beamten. Um die angespannte Situation zu beruhigen, spielen die Veranstalter ABBA-Songs in voller Lautstärke.