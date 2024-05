"Unerträglich! Soll das witzig sein?" Shitstorm gegen ORF-ESC-Show

Der diesjährige ESC jagt eine Panne nach der anderen. Etliche Eklats, Skandale und Proteste überschatten die Veranstaltung. Auch für den ORF hagelt es Kritik.

Die Übertragung es 68. ESC 2024 sehen heute Abend Millionen von Zusehern. Neben den Österreichern sehen die Show auch Deutschland und die Schweiz. Auf Twittern sind die Zusehen erzürnt und und lassen ihrem Unmut freien Lauf. Die Nutzer des sozialen Nachrichtendienst X bezeichnen die Sendung "bedenklich" und gar "unerträglich":

Soll das witzig sein? das fände ich eher bedenklich. Der ORF hat einen Lauf. — TinaRRRRR (@TinaRrrrr) May 11, 2024

Ja eh, the show must go on oder so. Aber ich finds grad relativ unerträglich, wie die Eurovision-Show auf ORF kommentiert wird, als wär nix. — Sabine Karrer ???????? #womanlifefreedom (@FrauKassandra) May 11, 2024

Lol, der ORF macht gemeinsame Sache mit ARD? ???????????? #Eurovision2024 — Sternchen????⭐️????✨ (@Alpensterndele) May 11, 2024

Zeitgleich bot der ORF in seiner TV-Thek einen Livestream mit Jan Böhmermann an. Sogar deutsche Fans kündigten im Anschluss an die Aufreger-Sendung an, sofort auf dieses Format zu wechseln.