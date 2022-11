Greta Thunberg

Great Thunberg ist eine schwedische Klimaschutzaktivistin.

Die von ihr initiierten „Schulstreiks für das Klima“ wuchsen bald zur globalen Bewegung „Fridays for Future“ heran, bei der vor allem junge Menschen wöchentlich für eine wissenschaftlich orientierte und konsequente Klimapolitik demonstrieren.

Im Jahre 2019 wurde sie als Repräsentantin der internationalen Klimaschutzbewegung mit dem Right Livelihood Award ausgezeichnet sowie vom US-Magazin Time als bisher jüngste Preisträgerin zur Person of the Year ernannt.

Leben

Thunberg wurde am 3. Januar 2003 in Stockholm geboren und ist eine von zwei Töchtern der Opernsängerin Malena Ernman und des Schauspielers Svante Thunberg. Vom Klimawandel erfuhr Thunberg erstmals im Alter von acht Jahren in der Schule, worauf sie begann sich immer mehr zu dem Thema zu informieren. Mit 12 Jahren wurde bei ihr das Asperger-Syndrom diagnostiziert. Infolge einer Auszeichnung bei einem Schreibwettbewerb zur Umweltpolitik, ergaben sich Kontakte zu verschiedenen Personen, die Thunberg zu ihrem Engagement inspirierten. Wenig später begann sie, sich auch in der Öffentlichkeit aktiv für den Klimaschutz einzusetzen.