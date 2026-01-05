Entscheidung um Rainer Pariasek gefallen

Ski-Fans dürfen sich auf den ORF-Kultmoderator freuen.

Die Vorfreude steigt: In weniger als drei Wochen stehen die traditionellen Hahnenkammrennen in Kitzbühel auf dem Programm. Was viele Ski-Fans freuen wird: Wie in der Vorschau auf das ORF-Programm ersichtlich ist, wird Rainer Pariasek auch in diesem Jahr wieder die Rennen auf der Streif moderieren.

Aufteilung steht

Pariasek wird sowohl beim Super-G am Freitag als auch bei der Abfahrt am Samstag in gewohnter Manier durch die Sendung führen. Den Slalom am Sonntag übernimmt dann – wie auch schon im Vorjahr - Alina Zellhofer. Fans dürfen sich also schon jetzt auf das ein oder andere Schmankerl in der Kitzbühel-Berichterstattung freuen.

© GEPA

Gewonnener Machtkampf

Nach dem gewonnenen Machtkampf gegen den ehemaligen Sportchef Aigelsreiter ist Pariasek nun wieder regelmäßiger im ORF zu sehen und moderierte etwa auch das Fußball-Länderspiel gegen Zypern.