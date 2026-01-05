Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Rainer Pariasek
© GEPA

ORF-Hammer

Entscheidung um Rainer Pariasek gefallen

05.01.26, 00:05
Teilen

Ski-Fans dürfen sich auf den ORF-Kultmoderator freuen. 

Die Vorfreude steigt: In weniger als drei Wochen stehen die traditionellen Hahnenkammrennen in Kitzbühel auf dem Programm. Was viele Ski-Fans freuen wird: Wie in der Vorschau auf das ORF-Programm ersichtlich ist, wird Rainer Pariasek auch in diesem Jahr wieder die Rennen auf der Streif moderieren.

Aufteilung steht

Pariasek wird sowohl beim Super-G am Freitag als auch bei der Abfahrt am Samstag in gewohnter Manier durch die Sendung führen. Den Slalom am Sonntag übernimmt dann – wie auch schon im Vorjahr - Alina Zellhofer. Fans dürfen sich also schon jetzt auf das ein oder andere Schmankerl in der Kitzbühel-Berichterstattung freuen.

Rainer Pariasek
© GEPA

Gewonnener Machtkampf

Nach dem gewonnenen Machtkampf gegen den ehemaligen Sportchef Aigelsreiter ist Pariasek nun wieder regelmäßiger im ORF zu sehen und moderierte etwa auch das Fußball-Länderspiel gegen Zypern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden