Entscheidung um Rainer Pariasek gefallen

Ski-Fans dürfen sich auf den ORF-Kultmoderator freuen.
Die Vorfreude steigt: In weniger als drei Wochen stehen die traditionellen Hahnenkammrennen in Kitzbühel auf dem Programm. Was viele Ski-Fans freuen wird: Wie in der Vorschau auf das ORF-Programm ersichtlich ist, wird Rainer Pariasek auch in diesem Jahr wieder die Rennen auf der Streif moderieren.
- Pariasek-Sternstunde: DAS macht die Schladming-Flitzerin heute
- "Alles nicht leicht" - Sorge um geknickten ÖSV-Star Feller in Pariasek-Interview
- ORF-Hammer: Rainer Pariasek macht Knaller-Ansage
Aufteilung steht
Pariasek wird sowohl beim Super-G am Freitag als auch bei der Abfahrt am Samstag in gewohnter Manier durch die Sendung führen. Den Slalom am Sonntag übernimmt dann – wie auch schon im Vorjahr - Alina Zellhofer. Fans dürfen sich also schon jetzt auf das ein oder andere Schmankerl in der Kitzbühel-Berichterstattung freuen.
Gewonnener Machtkampf
Nach dem gewonnenen Machtkampf gegen den ehemaligen Sportchef Aigelsreiter ist Pariasek nun wieder regelmäßiger im ORF zu sehen und moderierte etwa auch das Fußball-Länderspiel gegen Zypern.