Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Bayern Manuel Neuer
© Getty

Bayern-Star

Manuel Neuer spricht Klartext über seine Zukunft

04.01.26, 21:36
Teilen

Der Bayern-Goalie sprach bei einer Fragerunde über seine Zukunft.  

Verlängert Manuel Neuer noch einmal seinen Vertrag oder beendet der Bayern-Goalie mit 39 Jahren im Sommer seine Karriere? Dazu hat sich der Weltmeister von 2014 bei einem Treffen des Fanklubs „Emertsham“ in Tacherting selbst zu Wort gemeldet.

Klare Tendenz

Bei einer Fragerunde wurde Neuer überraschend deutlich: „Mit der Vertragsverlängerung sieht es so aus: Ich bin dem Ganzen gegenüber positiv gestimmt.“ Der Austausch mit dem Verein laufe sehr gut, so Neuer. „Ich möchte die nächsten Monate aber abwarten und gute Leistungen zeigen, dann wird sich das Richtung Ende März, April schon entscheiden.“

Manuel Neuer
© Getty

Neuer will bis dahin schauen, wie es seinem Körper geht. „Da möchte ich mir noch ein bisschen Zeit lassen! Dann werden wir sehen, ob es weitergeht oder auch nicht.“

Der 39-Jährige musste zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses aussetzen, kehrte nun aber wieder ins Mannschaftstraining zurück.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden