Manuel Neuer spricht Klartext über seine Zukunft

Der Bayern-Goalie sprach bei einer Fragerunde über seine Zukunft.

Verlängert Manuel Neuer noch einmal seinen Vertrag oder beendet der Bayern-Goalie mit 39 Jahren im Sommer seine Karriere? Dazu hat sich der Weltmeister von 2014 bei einem Treffen des Fanklubs „Emertsham“ in Tacherting selbst zu Wort gemeldet.

Klare Tendenz

Bei einer Fragerunde wurde Neuer überraschend deutlich: „Mit der Vertragsverlängerung sieht es so aus: Ich bin dem Ganzen gegenüber positiv gestimmt.“ Der Austausch mit dem Verein laufe sehr gut, so Neuer. „Ich möchte die nächsten Monate aber abwarten und gute Leistungen zeigen, dann wird sich das Richtung Ende März, April schon entscheiden.“

© Getty

Neuer will bis dahin schauen, wie es seinem Körper geht. „Da möchte ich mir noch ein bisschen Zeit lassen! Dann werden wir sehen, ob es weitergeht oder auch nicht.“

Der 39-Jährige musste zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses aussetzen, kehrte nun aber wieder ins Mannschaftstraining zurück.