Gregoritsch
Laut Insider

Paukenschlag: Gregoritsch lehnt Angebot von Top-Klub ab

04.01.26, 15:13
ÖFB-Star Michael Gregoritsch dürfte ein Transferangebot eines Topklubs abgelehnt haben.

Mit seinem Tor im letzten Spiel der WM-Qualifikation schoss Michael Gregoritsch die ÖFB-Elf zur ersten Endrunde seit 1998. Schon davor war unser Brøndby-Legionär ein begehrtes Transferziel. Ein Angebot dürfte der 31-fache Nationalspieler nun abgelehnt haben.

Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg berichtet, hat "Gregerl" dem FC Basel abgesagt. In Dänemark absolvierte der 72-fache Teamspieler bislang 11 Spiele und konnte zwei Tore erzielen.

Vor der Endrunde dürfte der Stürmer vor allem viel Wert auf Spielpraxis setzen, damit sein Platz im Kader von Ralf Rangnick unantastbar bleibt. In der Schweiz dürfte ihm dies allerdings nicht zugesichert worden sein.

