Bäderverkehr der Wiener Linien zum Saison-Start

Auch wenn die aktuellen Temperaturen nicht gerade einladend sind – die Freibadsaison in Wien ist bereits eröffnet. Die Wiener Linien passen mit dem heutigen Tag ihren Fahrplan an und starten ihren „Bäderverkehr“.

Die Buslinie 20B tourt ab sofort entlang der Arbeiterstrandbadstraße in Wien-Donaustadt. Der Bus steuert alle 20 Minuten die Bäder und Liegewiesen zwischen der U1-Station Alte Donau und der U6-Station Neue Donau an. Der 20B fährt bis inklusive 13. September. Auf der Buslinie 42A werden die Intervalle verdichtet. Die Busse fahren unter der Woche jetzt wieder im 15-Minuten-Takt von Hernals zum Schafbergbad. Am Wochenende gibt es auf der Strecke einen Zehn-Minuten-Takt.

WienMobil-Stationen in Bad-Nähe

Die Wiener Linien weisen außerdem darauf hin, dass es in der Nähe vieler Freibäder WienMobil-Stationen gibt. Dort kann man sich Fahrräder für die Anreise zu den Bädern ausleihen. Insgesamt gibt es in Wien rund 240 WienMobil-Radstationen mit über 3.100 Fahrrädern. Ein Teil davon ist auch mit Kindersitzen ausgestattet.