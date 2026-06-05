Wahnsinns Projekt: Die erste schwimmende Stadt

Dieses Mega-Schiff soll zur ersten schwimmenden Stadt der Welt werden.

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Es klingt wie Science-Fiction – doch genau dieses Projekt soll eines Tages Realität werden. Mitten auf den Weltmeeren soll eine gigantische schwimmende Stadt entstehen, in der bis zu 80.000 Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen können.

Eine Stadt, die um die Welt fährt

Das sogenannte "Freedom Ship" ist kein gewöhnliches Kreuzfahrtschiff. Die Vision dahinter: eine komplett eigenständige Stadt auf dem Wasser. Das XXL-Schiff soll rund 1,8 Kilometer lang werden und damit alles übertreffen, was bisher die Weltmeere befahren hat.

Geplant sind rund 50.000 permanente Bewohner, dazu 10.000 Besucher und etwa 20.000 Crew-Mitglieder. Zusammen würden damit bis zu 80.000 Menschen an Bord leben.

Mit Schulen, Krankenhaus und sogar Stadion

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Besonders spektakulär: Auf dem Schiff soll es praktisch alles geben, was man aus einer normalen Stadt kennt. Geplant sind Wohnviertel, Schulen, Einkaufszentren, Restaurants und Parks. Auch ein modernes Krankenhaus gehört zu den Entwürfen.

Dazu kommen eine Markthalle, Museen, Veranstaltungshallen, Sportanlagen und sogar ein eigenes Stadion. Die Bewohner sollen das Schiff im Alltag kaum verlassen müssen.

Eigene Infrastruktur auf hoher See

Damit die schwimmende Metropole funktioniert, soll sie über ein eigenes Verkehrssystem verfügen. Innerhalb des Schiffes sollen Menschen bequem von einem Bereich zum anderen gelangen können. Außerdem sind Hotels, Grünflächen und Freizeitangebote vorgesehen.

Aufgrund seiner gigantischen Größe könnte das Freedom Ship nicht in normalen Häfen anlegen. Stattdessen würde die schwimmende Stadt überwiegend auf den Weltmeeren unterwegs sein. Passagiere und Besucher müssten mit kleineren Schiffen an Land gebracht werden.

Seit Jahrzehnten geplant

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Das Projekt wurde bereits in den 1990er-Jahren vorgestellt und sorgte damals weltweit für Aufsehen. Gebaut wurde das Mega-Schiff jedoch nie. Der Hauptgrund: die enormen Kosten.

Aktuell werden die Baukosten auf rund 15 Milliarden Dollar geschätzt. Die Betreiber zeigen sich dennoch optimistisch und arbeiten weiter an der Vision. Sollte die Finanzierung gelingen, könnte die schwimmende Stadt laut den Verantwortlichen innerhalb weniger Jahre gebaut werden.

Schwimmende Utopie oder Zukunft des Wohnens?

Ob das Freedom Ship jemals tatsächlich vom Stapel läuft, ist offen. Die Pläne wirken auch heute noch wie aus einem Hollywood-Film. Doch die Vorstellung einer Stadt mit Schulen, Krankenhaus, Markthalle und Stadion mitten auf dem Meer fasziniert Menschen weltweit.

Noch ist das Freedom Ship eine Vision. Sollte das Projekt aber Realität werden, würde die Menschheit eine völlig neue Art des Wohnens erleben.