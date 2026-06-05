Messer-Mann bedroht Kinder im Fußballkäfig

Ein 65-jähriger Mann soll am gestrigen Tag in einem Park drei Kinder in einem Fußballkäfig mit einem Messer bedroht und angeschrien haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Vorfall sorgte für einen Polizeieinsatz, nachdem andere Kinder auf die Situation aufmerksam geworden waren und die Einsatzkräfte verständigten.

Laut Polizei konnten die einschreitenden Beamten den 65-jährigen österreichischen Staatsbürger noch vor Ort anhalten. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten ein Messer, das sichergestellt wurde.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Ein anschließend durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab einen Wert von 2,10 Promille. Über weitere Maßnahmen und den genauen Ablauf der Ermittlungen machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen.