Home Invasion: 57-Jährige im eigenen Haus überfallen

Die Einbrecher versuchten das Opfer zu fesseln.

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Eine 57-Jährige aus Bad Aussee (Bezirk Liezen) ist in der Nacht auf Freitag Opfer einer Home Invasion geworden. Drei Männer waren gewaltsam über die Terrassentüre in ihr Haus eingedrungen, während sie im Obergeschoß schlief. Das Trio durchsuchte alle Räumlichkeiten nach Wertsachen und versuchte die Frau mit Klebeband an einen Sessel zu fesseln, was jedoch größtenteils misslang. Die Täter forderten auch die Herausgabe von Codes für Telefone und Tablets. Nach rund einer Stunde machten sich die Räuber davon.

Die Unbekannten waren gegen 3.20 Uh in das Einfamilienhaus der 57-Jährigen eingedrungen. Sie war allein zu Hause und schlief im Obergeschoß. Während zwei der drei Täter das Untergeschoß nach Wertgegenständen durchsuchten, ging der dritte Unbekannte zu ihr nach oben. Dort forderte er die Frau auf, ihre Wertgegenstände herauszugeben. Nachdem sie sich aber weigerte, durchsuchte der Mann die Räumlichkeiten und sagte ihr, sie solle ins Erdgeschoß gehen.

Opfer holte bei Nachbarn Hilfe

Dort versuchte das Trio die Frau im Wohnzimmer zu fesseln. Am Ende verließen sie samt Goldschmuck und Wertgegenständen das Haus. Wie viel Beute die Täter dabei gemacht haben, konnte vorerst nicht abgeschätzt werden. Die 57-Jährige blieb unverletzt und flüchtete zu Nachbarn, die dann die Polizei riefen.

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen und will den genauen Tatablauf und die Hintergründe abklären. Tatortbeamte haben eine Spurensicherung im Haus vorgenommen. Die Spuren werden nun ausgewertet. Weitere Befragungen und Vernehmungen werden folgen, hieß es am Freitag.