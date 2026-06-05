Explosion auf Autobahn-Raststätte: 2 Mitarbeiter verletzt

Die beiden Ungarn erlitten schwere Verbrennungen.

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Zwei junge Mitarbeiter einer Raststation der Pyhrnautobahn (A9) in Kammern in der Obersteiermark haben am Donnerstag bei einer explosionsähnlichen Verpuffung schwere Verletzungen erlitten.

Das Lokal musste vorübergehend evakuiert werden. Die Verletzten - zwei Ungarn im Alter von 20 und 21 Jahren - wurden von der Crew des Rettungshubschraubers C12 ins LKH Graz geflogen.

Zu der Verpuffung war es gegen 15.30 Uhr im Keller der Autobahn-Raststation gekommen. Die Ursache ist bisher unklar. Die beiden Mitarbeiter erlitten schwere Verbrennungen an den Extremitäten. Ein Arzt hatte Erste Hilfe geleistet, ehe das Rote Kreuz die weitere Versorgung übernahm.

Das Restaurant wurde evakuiert und vorerst geschlossen. Sprengstoffkundige Polizisten, Brandermittler sowie das Arbeitsinspektorat nahmen die Erhebungen auf, um die Ursache der Verpuffung herauszufinden.