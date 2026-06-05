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Ekel-Alarm

Nach Gewitter: Hauptstadt mit Fäkalien geflutet

© Getty Images/iStockphoto
Nach einem Gewitter mit mehr als 5.000 Blitzen sind in Neuseelands Hauptstadt Wellington mehrere Häuser mit Fäkalien geflutet worden.
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Durch das Unwetter seien Abwasserleitungen blockiert worden, teilte der städtische Wasserversorger am Freitag mit. Durch den Rückstau seien im malerischen Stadtviertel Island Bay mehrere Häuser mit Fäkalien und Hygieneartikeln geflutet worden.

"Es waren buchstäblich Kotstücke auf dem Boden, Tampons und braunes Wasser", berichtete der Bewohner Richard Peters dem Fernsehsender RNZ. "Es war widerlich."

In der Nacht war nach Angaben des Wetterdienstes ein heftiges Gewitter über Wellington niedergegangen. Innerhalb von zwei Stunden seien mehr als 5.000 Blitze registriert worden. Es seien gut 25 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

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