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Smarter Assistent

Roboter ROSA ist der neue Knie-Operateur

Künstliches Knie für OP.
© ORF/Stefan Schwarzwald-Sailer
Hightech-OP in Niederösterreich: Im Landesklinikum Zwettl sorgt seit März ein brandneuer OP-Roboter namens ROSA ("Robotic Surgical Assistant") für Furore.
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Das Hightech-Gerät analysiert die individuelle Anatomie des Kniegelenks, erstellt ein 3-D-Modell und hilft Chirurgen dabei, Prothesen millimetergenau zu positionieren.

ROSA als smarter Assistent

Bereits 50 Eingriffe hat das Team um Orthopädie-Chef Karl Miedler mit dem Roboter durchgeführt. Das Ergebnis? Weniger Schmerzen, raschere Mobilität nach der OP – und statt einer Woche Spitalsaufenthalt reichen jetzt nur noch drei Tage! Eigenständig entscheiden tut der Roboter übrigens nicht – er liefert dem OP-Team präzise Echtzeitdaten und agiert als smarter Assistent.

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Und der Nutzen geht über den OP-Saal hinaus: Laut LGA-Vorständin Elisabeth Bräutigam zieht die Hightech-Ausstattung auch junge Ärzte an. Landesrat Anton Kasser (ÖVP) sieht trotz hoher Kosten eine klare Win-win-Situation: kürzere Krankenhausaufenthalte, schnellere Rückkehr in den Job.

Das große Ziel: Langfristig soll jede Gesundheitsregion in Niederösterreich mit einem OP-Roboter ausgestattet werden. Kurzum: Die Zukunft der Chirurgie hat längst begonnen!

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