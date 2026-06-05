Dieser Schumi-Trick machte Gegner wahnsinnig

Jahre nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Mercedes verrät Nico Rosberg kuriose Details über Michael Schumacher.

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Michael Schumacher war auf der Strecke gefürchtet – und daneben oft für einen Scherz gut. Ex-Weltmeister Nico Rosberg erinnert sich jetzt an einen kuriosen "Parkplatz-Trick", mit dem Schumi seine Konkurrenten regelmäßig aufs Glatteis geführt haben soll.

Schumacher spielte gerne mit den Nerven der Konkurrenz

Viele Formel-1-Fans erinnern sich an Michael Schumacher als kompromisslosen Racer. Doch laut Nico Rosberg hatte der siebenfache Weltmeister auch eine ganz andere Seite. Der Deutsche soll gerne kleine Spielchen gespielt haben, um seine Rivalen zu verunsichern.

Rosberg erzählt, dass Schumacher auf den Parkplätzen rund um die Rennstrecken regelmäßig einen besonderen Trick angewendet habe. Dabei habe er sein Auto bewusst an ungewöhnlichen Stellen abgestellt oder seine Ankunft geschickt inszeniert, um andere Fahrer zu irritieren und zum Rätseln zu bringen.

"Michael parkte sein Auto einfach leicht versetzt auf meinem Parkplatz", erzählte Rosberg im "High Performance Podcast". Teilweise hätten sogar zwei Räder über der weißen Linie gestanden, sodass er selbst kaum mehr ordentlich einparken konnte.

"Man wusste nie, was als Nächstes kommt"

© dpa/Bernd Weissbrod

Für Rosberg gehörte genau das zu Schumachers Stärke. Der Rekordweltmeister habe nicht nur auf der Strecke jeden Vorteil gesucht, sondern auch daneben versucht, die Konkurrenz aus dem Konzept zu bringen.

Der ehemalige Mercedes-Pilot beschreibt Schumacher als jemanden, der stets mehrere Schritte vorausgedacht habe. Seine kleinen Psychospielchen seien legendär gewesen und hätten oft genau den gewünschten Effekt erzielt.

Schumi bleibt unvergessen

© dpa/dpaweb

Mehr als zwölf Jahre nach seinem schweren Skiunfall faszinieren Geschichten über Michael Schumacher die Motorsport-Welt noch immer. Ob spektakuläre Siege, legendäre Duelle oder kuriose Anekdoten aus dem Fahrerlager – der Kerpener bleibt für viele Fans die prägende Figur einer ganzen Formel-1-Generation.

Rosberg erinnert an besondere Schumi-Momente

Für Nico Rosberg zeigen solche Geschichten vor allem eines: Schumacher war nicht nur einer der erfolgreichsten Rennfahrer aller Zeiten, sondern auch ein echter Charakterkopf. Seine Rivalen wussten oft nie genau, was sie als Nächstes erwarten würde – und genau das machte ihn so besonders.