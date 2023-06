× Spitzenkoch Eyal Shani verrät seine Top-Rezepte

Die Wiener Restaurants des Spitzenkochs "Seven North" und "Miznon" zählen zu den mediterranen Hotspots der City. COOKING verrät drei der beliebtesten Rezepte des israelischen Chefs.

Eyal Shani gilt als eine der führenden Persönlichkeiten in der israelischen Koch- und internationalen Gastroszene. Mit den beiden Outlets in Wien, Seven North und Miznon, hat er die moderne israelische Küche auch in Österreich etabliert. Alle Restaurantkonzepte haben gemein, dass sie durch lokale und frische Zutaten, authentische Ehrlichkeit der Geschmäcker und pulsierende Stimmung ein unverwechselbares

Erlebnis schaffen.

„Bag of Green Beans“

© Seven North ×

Zutaten

230 g grüne Bohnen

1/4 Knoblauchzehe

½ TL Meersalz

½ TL Zitronensaft

die Schale von 1/3 Zitrone

1 TL Olivenöl

Zubereitung

1. Einen Topf mit stark gesalzenem Wasser zum Kochen bringen. Die Bohnen etwa 8 Minuten lang kochen, bis sie bissfest sind, aber ihre Farbe noch nicht verloren haben.

2. Die Bohnen herausnehmen und eine Minute lang in einem Eisbad einweichen, dann in einem Sieb abtropfen lassen. Die Bohnen mit Salz, Olivenöl, Zitronenschale und Zitronensaft in einer großen Schüssel mischen.

3. Den Knoblauch darüber reiben. Die Bohnen durchschwenken, bis sich das Salz auflöst und sie glänzend sind. Abschmecken und bei Bedarf nachwürzen.

Cacio e Pepe

© Seven North ×

Zutaten

250 g Bucatini-Nudeln

1 EL frisch gemahlener Pfeffer

Olivenöl

Salz

60 g Pecorino und Parmesan

Zubereitung

1. Zuerst einen Topf mit Wasser und ausreichend Salz zum Kochen bringen. Sobald das Salzwasser kocht, die Nudeln hinzufügen und einen Timer für die Kochzeit stellen – eine Minute weniger, als auf der Packung angegeben.

2. Zwei Minuten vor dem Ende der Garzeit eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und frisch gemahlene Pfefferkörner hinzufügen. Die Pfefferkörner für etwa 20 Sekunden in der Pfanne rösten, bevor das Olivenöl hinzugefügt wird.

3. Das Olivenöl sollte wohldosiert eingesetzt werden, sodass der Boden der Pfanne zart benetzt ist. Die Nudeln aus dem Wasser nehmen und 500 ml des Nudelwassers aufbehalten und zur Seite stellen.

4. Davon 250 ml direkt in die Pfanne mit Pfefferkörnern und Olivenöl gießen und die Flüssigkeit nochmals abschmecken, bevor die Nudeln und dann der frisch geriebener Pecorino-Käse sowie etwas Parmesan hinzugegeben werden.

5. Nun die Flüssigkeit in der Pfanne durch die Verwendung einer Nudelzange auf emulgieren, sodass sich eine Emulsion zwischen dem Käse und dem Wasser bildet – dies kann 1-2 Minuten intensives Rühren erfordern. Die Pasta ist fertig, sobald die Flüssigkeit in der Pfanne cremig und glatt ist.

6. Möglicherweise muss etwas mehr Nudelwasser hinzufügt werden, wenn das Gericht noch etwas ölig ist – oder mehr Pecorino, wenn es zu wässrig wirkt.

Sweet Potato Brain

© Seven North ×

Zutaten

1 große Süßkartoffel

4 EL Sauerrahm

grobes Salz

Zubereitung

1. Einen Pizzastein in der Mitte des Ofens platzieren und auf 230 Grad vorheizen.

2. Die Süßkartoffel direkt auf den Pizzastein legen und etwa eine halbe Stunde lang backen, bis sie innen weich und außen leicht verbrannt ist.

3. In die Hälfte teilen, mit Salz bestreuen und Sauerrahm an der Seite anrichten und servieren.