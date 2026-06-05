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Etliche Bisswunden

Rottweiler-Rudel attackierte Pärchen

Rottweiler ist ein Wiederholungs-Täter
© Getty Images
Eine 43-Jährige und ihr Lebensgefährte mussten mit Bisswunden ins Spital.
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Am Donnerstagabend ereignete sich in Bad Loipersdorf eine schwere Hundeattacke. Drei Rottweiler und ein Hirtenhund griffen auf einer Landstraße zwei Fußgänger an. Die beiden Opfer mussten mit mehreren Bisswunden ins Spital.

Tiere liefen plötzlich auf die Straße

Die Hundebesitzer im Alter von 55 und 65 Jahren waren zum Zeitpunkt des Vorfalls vor Ort. Nach ihren Angaben seien die Hunde bei einem Nachbarn gewesen. Nach der Rückkehr von einer Feier gegen 20 Uhr waren die Tiere, es handelt sich um drei Rottweiler und einen Hirtenhund, beim Öffnen der Eingangstür gleich weggelaufen.

Die Hunde rannten gemeinsam über eine Pferdekoppel sowie einen angrenzenden Maisacker und erreichten schließlich die vorbeiführende Landesstraße. Trotz mehrfacher Zurufe des Hundehalters konnten die Tiere nicht zurückgehalten werden. In der Folge griffen sie die beiden Spaziergänger aus dem Bezirk Graz-Umgebung an und bissen mehrfach zu.

Eine 43-jährige Frau wurde am linken Bein sowie am rechten Oberarm gebissen. Ihr 45-jähriger Lebensgefährte erlitt Verletzungen am linken Arm und linken Bein. Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das LKH Oststeiermark in Fürstenfeld gebracht.

Die Ermittlungen in dem Fall laufen.

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