Prinzessin Stéphanies Ex-Mann: Daniel Ducruet behauptet, er sei Opfer einer Sexfalle gewesen

Fast 30 Jahre nach einem der größten Skandale des monegassischen Fürstenhauses spricht Daniel Ducruet erstmals offen über die Affäre, die seine Ehe mit Prinzessin Stéphanie zerstörte.

Es war einer der größten Society-Skandale der 1990er-Jahre: Die Fotos, die Daniel Ducruet innig mit einer anderen Frau zeigten, gingen um die Welt. Besonders die italienische Presse machte damals Schlagzeilen mit den Aufnahmen, die den damaligen Ehemann von Prinzessin Stéphanie von Monaco am Pool mit der belgischen Stripperin Fili Houteman (heute 53) zeigten. Fast drei Jahrzehnte später meldet sich der heute 60-Jährige nun zu Wort – und behauptet, er sei Opfer einer gezielten Intrige geworden.

Mehr lesen:

In der italienischen TV-Sendung La Volta Buona auf RAI erklärte Ducruet kürzlich: „Ich wurde Opfer einer Falle!“ Zum Zeitpunkt der Aufnahmen im Jahr 1996 war er erst seit einem Jahr mit Prinzessin Stéphanie verheiratet. Die gemeinsamen Kinder Louis und Pauline waren damals drei und zwei Jahre alt.

Daniel Ducruet © Getty Images

Eine Sex-Falle?

Wie Ducruet heute schildert, habe alles harmlos begonnen. Er sei gebeten worden, einer Freundin eines Bekannten beizustehen, die sich gerade in einer schwierigen Trennung befand. „Als wir ankamen, fanden wir dieses Mädchen vor, mit einer Freundin von ihr. Sie boten uns Wein zu trinken an“, erzählte er im Interview. Doch laut seiner Darstellung sei das Treffen eine gezielte Falle gewesen. „Es waren Substanzen im Wein und es stand auch ein Paparazzo bereit, und den Rest kennt jeder“, so Ducruet weiter.

Intime Fotos in der Öffentlichkeit

Die Folge: intime Fotos, die schließlich einer italienischen Zeitung zugespielt wurden – und ein öffentlicher Skandal, der seine Ehe zerstörte. Nach dem Vorfall sei er sofort zu seiner Frau zurückgekehrt und habe alles gestanden. „Sie fing an zu weinen. Aber in diesem Moment sprachen wir nicht über Trennung oder von irgendetwas anderem“, erinnert er sich an jenen Tag, der sein Leben und das der Fürstentochter für immer verändern sollte.

Mit seinem Auftritt im Fernsehen bricht Ducruet nun das jahrzehntelange Schweigen – und versucht, die Geschichte aus seiner Sicht neu zu erzählen.