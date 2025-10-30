Buckingham Palast entzieht Prinz Andrew royale Titel und wirft ihn raus

Nächster Rückschlag für Prinz Andrew. Nachdem er bereits alle royalen Titel ablegen musste, kommt es nun noch schlimmer.

Der Buckingham Palast bestätigt, was sich lange abgezeichnet hat. Skandal-Prinz Andrew muss offiziell aus der Royal Lodge ausziehen. Weiters wird ihm der royale Titel als Prinz entzogen.

"Prinz Andrew wird künftig den Namen Andrew Mountbatten Windsor tragen", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Zukünftig soll Andrew in ein Anwesen auf dem privaten Landsitz Sandringham in Norfolk ziehen.

Die Kosten dafür werden laut britischen Medien privat vom König getragen.