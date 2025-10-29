Wegen Prinz Andrew: Jetzt verliert Fergie auch noch ihren TV-Job

Der Epstein-Skandal hat die ganze Familie von Prinz Andrew in ein schwarzes Loch gezogen. Fergie befindet sich angeblich am Abgrund.

Für Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, wird die Lage zunehmend schwieriger. Nach dem Verlust ihres Herzoginnentitels und anhaltenden Diskussionen um ihren Wohnsitz scheint nun auch ihre Karriere ins Wanken zu geraten – ausgelöst durch die Nachwirkungen des Jeffrey-Epstein-Skandals.

Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, hat der Sender ITV die 66-Jährige offenbar aus dem Programm gestrichen. In den vergangenen Jahren war die ehemalige Herzogin von York immer wieder in den Formaten „Loose Women“ und „This Morning“ zu sehen. Doch laut einem Insider sei nun Schluss: „Es wird keine Fergie mehr bei ITV geben. Es gibt derzeit keine Pläne mehr – und auch in Zukunft nicht.“

Damit verliert Ferguson eine ihrer letzten großen öffentlichen Plattformen. Der Rückschlag trifft sie in einer Phase, in der ohnehin vieles im Umbruch ist: Nachdem Prinz Andrew (65) seinen Herzogstitel abgelegt hat, musste auch sie ihren verlieren. Zudem droht dem ehemaligen Paar der Verlust der gemeinsamen Royal Lodge, in der die beiden seit 2008 wohnen. Der Druck auf Andrew, das Anwesen zu verlassen und in ein kleineres Haus zu ziehen, wächst weiter.

Niemand will mehr mit ihnen arbeiten

Auch wohltätige Organisationen sollen laut „Daily Mail“ die Zusammenarbeit mit Ferguson bereits beendet haben. Selbst ihre Arbeit als Kinderbuchautorin könnte durch die negativen Schlagzeilen beeinträchtigt werden.

Dabei galt Fergie bei ITV einst als Publikumsliebling. Nach dem Skandal um Moderator Phillip Schofield im Jahr 2023 war sie kurzfristig als Gastmoderatorin bei „This Morning“ eingesprungen und wurde für ihre Offenheit und Natürlichkeit gefeiert. Damals schwärmte sie: „Ich bin schon einmal bei ,This Morning‘ aufgetreten, aber dieses Mal komme ich in einer ganz anderen Rolle zurück. Ich liebe Live-Fernsehen und bin ein großer Fan der Show.“

Auch in der Talkshow „Loose Women“ hatte sie seit April 2023 regelmäßig Auftritte. Freunde berichten, Ferguson stehe derzeit stark unter Druck. Ein Insider sagte gegenüber der „Daily Mail“: „Sie hat keinen Ort, an den sie gehen kann – und niemanden, mit dem sie gehen kann.“