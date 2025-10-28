Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Fergie
© Getty Images

Drama um Andrew-Ex

Fergie am Abgrund: "Sie hat nichts und niemanden mehr!"

28.10.25, 10:11
Teilen

Andrew hat nicht nur sein Leben zerstört, sondern auch das seiner Lieben.

Harte Zeiten für die ehemalige Duchess of York: Sarah Ferguson „kann nirgendwo hingehen – und hat auch niemanden, zu dem sie gehen könnte“. Laut der Daily Mail sagten das Freunde unlängst, während die Verhandlungen über ihre Zukunft und die von Prinz Andrew weitergehen.

Royal Lodge
© Getty Images
 

Einfahrt zur Royal Lodge

Mehr zum Thema

Dreiste Forderung?

Die ehemalige Herzogin von York soll „am Rande des Abgrunds“ stehen, da sie und ihr  Ex-Mann Andrew  angeblich vom König zwei Häuser in Windsor gefordert haben. Eines pro Person –, wenn sie aus der Royal Lodge, dem Anwesen, das sie seit 2008 gemeinsam bewohnen, ausziehen sollen.

Fergie
© Getty Images

Der König ist nicht mehr amüsiert von Fergie

Endgültige Trennung?

In der jüngsten Wendung der Saga wurde angedeutet, dass sie sich möglicherweise endgültig trennen werden – Andrew würde das ehemalige Zuhause von Harry und Meghan, Frogmore Cottage, beziehen, während seine Ex-Frau Adelaide Cottage fordert, das derzeit vom Prinzen und der Prinzessin von Wales geräumt wird. 

Fergie
© Getty Images

Druck wird höher

König Charles soll schon lange wollen, dass sein tief in den Epstein-Pädophilie-Skandal verwickelte jüngerer Bruder aus der denkmalgeschützten Royal Lodge mit 30 Zimmern auf dem Anwesen Windsor Great Park auszieht, die er 2004 nach dem Tod der Königinmutter zwei Jahre zuvor erworben hatte. Nach der posthum erschienenen Biografie von Virginia Giuffre, die eindrückliche Anschuldigungen gegen Andrew enthält, wird der Druck auf die Krone immer stärker, hart durchzugreifen.

Fergie am Abgrund:
© oe24

Royal Lodge
© Getty Images

Demonstranten vor dem Anwesen

Schwierige Verhältnisse

Andrew erwarb einen 75-jährigen Pachtvertrag für die Immobilie für 1 Million Pfund und zahlte 7,5 Millionen Pfund im Voraus für Reparaturen und Renovierungen, was bedeutet, dass er dort weitgehend mietfrei wohnt und nur einen symbolischen Betrag pro Jahr zahlt. Gegenüber Fergie hat die Krone allerdings keine Verpflichtungen, sie gilt ähnlich wie Andrew als Schmarotzer. Andererseits wolle man sie nicht gegen sich aufbringen, denn sie hat bereits zwei Enthüllungsbücher geschrieben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden