Andrew hat nicht nur sein Leben zerstört, sondern auch das seiner Lieben.

Harte Zeiten für die ehemalige Duchess of York: Sarah Ferguson „kann nirgendwo hingehen – und hat auch niemanden, zu dem sie gehen könnte“. Laut der Daily Mail sagten das Freunde unlängst, während die Verhandlungen über ihre Zukunft und die von Prinz Andrew weitergehen.

Einfahrt zur Royal Lodge

Mehr zum Thema

Dreiste Forderung?

Die ehemalige Herzogin von York soll „am Rande des Abgrunds“ stehen, da sie und ihr Ex-Mann Andrew angeblich vom König zwei Häuser in Windsor gefordert haben. Eines pro Person –, wenn sie aus der Royal Lodge, dem Anwesen, das sie seit 2008 gemeinsam bewohnen, ausziehen sollen.

Der König ist nicht mehr amüsiert von Fergie

Endgültige Trennung?

In der jüngsten Wendung der Saga wurde angedeutet, dass sie sich möglicherweise endgültig trennen werden – Andrew würde das ehemalige Zuhause von Harry und Meghan, Frogmore Cottage, beziehen, während seine Ex-Frau Adelaide Cottage fordert, das derzeit vom Prinzen und der Prinzessin von Wales geräumt wird.

Druck wird höher

König Charles soll schon lange wollen, dass sein tief in den Epstein-Pädophilie-Skandal verwickelte jüngerer Bruder aus der denkmalgeschützten Royal Lodge mit 30 Zimmern auf dem Anwesen Windsor Great Park auszieht, die er 2004 nach dem Tod der Königinmutter zwei Jahre zuvor erworben hatte. Nach der posthum erschienenen Biografie von Virginia Giuffre, die eindrückliche Anschuldigungen gegen Andrew enthält, wird der Druck auf die Krone immer stärker, hart durchzugreifen.

Demonstranten vor dem Anwesen

Schwierige Verhältnisse

Andrew erwarb einen 75-jährigen Pachtvertrag für die Immobilie für 1 Million Pfund und zahlte 7,5 Millionen Pfund im Voraus für Reparaturen und Renovierungen, was bedeutet, dass er dort weitgehend mietfrei wohnt und nur einen symbolischen Betrag pro Jahr zahlt. Gegenüber Fergie hat die Krone allerdings keine Verpflichtungen, sie gilt ähnlich wie Andrew als Schmarotzer. Andererseits wolle man sie nicht gegen sich aufbringen, denn sie hat bereits zwei Enthüllungsbücher geschrieben.