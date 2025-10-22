Alles zu oe24VIP
Pädophilie-Skandal

Mietfrei in Luxus-Villa: Briten reicht's! Prinz Andrew soll verbannt & entmachtet werden

22.10.25, 09:58
Teilen

Steuerzahlende wollen den tief in den Epstein-Pädophilie-Skandal verwickelten Andrew nicht länger subventionieren. 

Er ist nicht länger tragbar fürs  britische Königshaus  - sollte Wert darauf gelegt werden, dass es weiter besteht.

Schmarotzer  

Prinz  Andrew  wird von der englischen Presse als Schmarotzer bezeichnet, besonders, seitdem bekannt wurde, dass er in seiner mietfreien Villa nur gelegentlich seine Wassergebühren bezahlt – während die Rechnungen für den Rest Großbritanniens um Hunderte von Pfund in die Höhe geschossen sind.

Mietfrei in Luxus-Villa: Briten reicht's! Prinz Andrew soll verbannt & entmachtet werden
Mietvertrag

Die Details seines außergewöhnlichen 75-jährigen Mietvertrags mit  Preisnachlass für die Royal Lodge  lösten unlängst Empörung aus, nachdem bekannt wurde, dass er nur für die Instandhaltung aufkommen muss. Andrew soll keine Unterstützungen mehr erhalten, denn die Anschuldigungen gegen ihn im Epstein-Pädophilie-Skandal wirken schwer. 

Prinz Andrew, Prinz Charles und Prinz William
Prince Andrew, Ghislaine Maxwell
Enthüllungen  

Die neuen Enthüllungen lösten Forderungen aus, den 65-jährigen Andrew aus seiner 30-Zimmer-Villa in Windsor zu vertreiben, wo er weiterhin lebt, obwohl er letzte Woche seinen Titel als Herzog von York in Ungnade gefallen niedergelegt hat. 

Vorwürfe werden geprüft

Angestoßen durch die Veröffentlichung der Memoiren könnten nun weitere unangenehme Einzelheiten ans Licht kommen. Die "Mail on Sunday" und andere britische Medien berichteten etwa, Prinz Andrew habe einen seiner polizeilichen Personenschützer damit beauftragt, Informationen über Giuffre auszugraben, um sie zu diskreditieren. Die Londoner Metropolitan Police bestätigte auf Anfrage, die Vorwürfe zu prüfen.

