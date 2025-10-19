Alles zu oe24VIP
Fergie Andrew
© Getty Images

Heftig

Andrew-Neuigkeiten über Orgie & Millionen-Renovierung: Druck auf König Charles wird immer höher

19.10.25, 12:39
Dieser Skandal könnte die britische Monarchie zerfetzen, so Expertenmeinungen. Charles muss handeln.

Die britische Monarchie hat viele Skandale mehr oder weniger gut überstanden: Affären, unstandesgemäße Lieben, Scheidungen, Rassismusskandale, Familienstreits. 

Mehr zum Thema

Kinderschänder-Skandal

Doch was den Palast nun schon seit einer Weile erschüttert,  ist eine andere Liga . Prinz Andrew scheint tief mit dem Kinderschänder Jeffrey Epstein verbandelt gewesen zu sein, wie immer neue Dokumente und Aufzeichnungen belegen. Er streitet das vehement ab, hat jüngst auch seine offiziellen Ämter niedergelegt. Doch wird das reichen?

Prince Andrew, Ghislaine Maxwell
© Getty Images

Unpopuläre Monarchie

Schon seit Jahren wird die britische Monarchie in der jetzigen Form immer unpopulärer und stark  angezweifelt . Immerhin sind die Royals ein teures britisches Hobby, das Steuerzahlende Unmengen kostet. Dass Andrew sich zurückzieht, soll nicht reichen. Insider sagen gegenüber britischen Medien, dass William mit dieser losen Lösung nicht zufrieden ist und dass das „Andrew-Problem” wahrscheinlich weiterbestehen wird.

Andrew Eugenie Beatrice
© Getty Images

Edel-Renovierung

Trotz seiner Entlassung darf Andrew weiterhin in der Royal Lodge in Windsor wohnen bleiben. Und hat jetzt sogar die horrende Summe von 10 Millionen Pfund in eine Renovierung investiert, so die Sun, die sich auf den Royal-Insider Andrew Lownie bezieht. Lownie schrieb in der Times: „Er könnte die 30-Zimmer-Villa, die er seit 20 Jahren bewohnt, freiwillig räumen. Aber alles deutet darauf hin, dass er so lange bleiben wird, wie er es sich leisten kann; er zahlt eine symbolische Miete und hat bis zu 10 Millionen Pfund für die Renovierung ausgegeben."

Prinz William

Prinz William

© Getty

Plan der Delogierung

König Charles, der immer in engem Austausch mit seinem Sohn William, dem Thronfolger steht, soll bereits einen Plan erdacht haben, Andrew weiter ins Abseits zu stellen. Eines ist jedenfalls klar: Wenn William König wird, wird Andrew nicht bei der Krönung anwesend sein und auch von Familienfeiern soll er ausgeschlossen werden.

Virginia Giuffre
© AFP

Giuffre
© getty

Grausame Details

Zu erdrückend sind die grausigen Details zu seinem Leben. Erst jetzt wurden weitere erschreckende Neuigkeiten bekannt, so der Mirror: Die schwangere Virginia Giuffre verlor ihr Baby nur wenige Tage, nachdem sie an einer Orgie mit Prinz Andrew und acht anderen Mädchen teilgenommen hatte, wie aus ihren posthumen Memoiren hervorgeht. Giuffre, die im April im Alter von 41 Jahren durch Selbstmord starb, behauptete in ihren Memoiren, dass sie das Baby nur vier Tage nach ihrer Teilnahme an einer „Orgie” mit dem Prinzen und „acht anderen Mädchen” verlor. Prinz Andrew hat alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe sexueller Vergehen entschieden zurückgewiesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

