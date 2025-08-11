Prinz Andrew: Jetzt wird es eng für ihn - Töchter Beatrice und Eugenie distanzieren sich

Prinz Andrew hatte fragwürdige Verbindungen in der Vergangenheit.

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Prinz Andrew eine fragwürdige und enge Verbindung zu US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein pflegte - zahlreiche Fotos und Aussagen belegen das.

Mehr zum Thema

Vor einigen Jahren zahlte Andrew die hohe Summe von rund 13 Millionen Dollar an Epstein-Opfer Virginia Giuffre im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung. Das erschütterte den Gauben an das britische Königshaus zutiefst und soll das Herz der Queen gebrochen haben.

© Getty Images

Buch enthüllt Details

Doch nun ist ein neues Buch erschienen, das ihm zum Verhängnis werden könnte. In "Entitled: The Rise And Fall Of The House Of York" von Historiker Andrew Lownie gibt es viele unschöne Details zu lesen. Darunter zu finden: die enge Verbindung zu Epstein, Andrews dubiose Finanzgeschäfte, sowie seine exzessiven Sexvorlieben und cholerischen Ausbrüche.

© APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

All diese Enthüllungen sollen nun zu einer Familienkrise geführt haben. Andrews Töchter Eugenie und Beatrice, beide verheiratet und Mütter, sollen entsetzt sein über das Ausmaß des Skandals. Und vor allem: Wollen sie wenig damit zu tun haben. Freunde der Prinzessinnen berichten laut britischer Medien, dass diese sich bewusst distanzieren von ihrem Vater.