Charles knallhart: Er zwang Bruder Andrew zum Rücktritt

Nach Jahren der Skandale ist Schluss: König Charles und Prinz William haben Prinz Andrew entmachtet – der Herzog von York verliert alle seine Titel.

Seit Freitagabend, 19 Uhr Ortszeit, ist Prinz Andrew entmachtet. In einer Erklärung teilte der Bruder von König Charles mit, dass er auf alle Titel verzichte – darunter Herzog von York, Graf von Inverness und Baron Killyleagh.

Entscheidung hinter Palastmauern

In Andrews Statement heißt es, er habe „nach Gesprächen mit dem König“ und „mit Zustimmung Seiner Majestät“ selbst entschieden. Doch laut der britischen Zeitung Sun soll die Wahrheit anders aussehen: Hinter den Palastmauern habe es in den vergangenen Tagen intensive Verhandlungen gegeben.

Druck von Charles und William

König Charles habe großen Druck ausgeübt, berichtet ein Palast-Insider. Andrew sei aufgefordert worden, den „ehrenhaften Weg“ zu wählen. Auch Prinz William habe energisch darauf hingewirkt, seinen Onkel aus dem inneren Kreis der Royals zu entfernen.

© Getty Images

Alte E-Mail bringt alles ins Wanken

Auslöser war eine E-Mail aus dem Jahr 2011, in der Andrew an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein schrieb: „Mach dir keine Sorgen um mich! (…) Wir bleiben in engem Kontakt und spielen bald wieder zusammen.“ Dabei hatte Andrew zuvor behauptet, den Kontakt bereits 2010 beendet zu haben.

Die Enthüllung belastete den Prinzen zusätzlich zu den Vorwürfen von Virginia Giuffre, die Andrew beschuldigte, sie mehrfach missbraucht zu haben, als sie 17 war.

Das offizielle Familiefoto: Die Queen mit ihrem Mann und ihren Kindern Prinz Charles, Prinz Andrew, Prinzessin Anne und Prinz Edward © AFP

Titel und Orden aberkannt

Charles soll erleichtert sein, dass sein Bruder „zurückgetreten“ ist. Andrew verliert damit nicht nur seine Titel, sondern auch seine Mitgliedschaft im Hosenbandorden. Bereits 2022 hatte er seine militärischen Titel und Schirmherrschaften abgegeben. Auch von künftigen royalen Anlässen wird er ausgeschlossen – selbst die Einladung zu den Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham entfällt.

Nur „Prinz“ bleibt ihm

Laut Daily Mail ruhen Andrews Titel – sie bleiben zwar formal bestehen, werden aber nicht mehr genutzt. Sein Geburtsrecht als „Prinz“ bleibt ihm jedoch erhalten. Ebenso bewohnt Andrew weiterhin die Royal Lodge in Windsor, für die er einen Mietvertrag bis 2078 besitzt. Berichten zufolge könnte auch dieser Vertrag bald überprüft werden.

Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson will ihren Titel „Herzogin von York“ künftig nicht mehr verwenden. Die gemeinsamen Töchter Beatrice und Eugenie behalten ihre Prinzessinnen-Titel – sie gelten als Geburtsrecht.