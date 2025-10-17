Alles zu oe24VIP
Der Sohn von Queen Elizabeth - Wer ist der Skandal-Prinz?

"Lieblingssohn"

Der Sohn von Queen Elizabeth - Wer ist der Skandal-Prinz?

17.10.25, 19:55
Prinz Andrew, der Herzog von York, ist der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. und Bruder von König Charles III. Einst als „Lieblingssohn“ der Queen bekannt, gilt er heute als einer der umstrittensten Royals - nun hat er alle seine royalen Titel abgelegt. 

Geboren am 19. Februar 1960 in London, war Prinz Andrew lange ein geschätztes Mitglied der britischen Königsfamilie.

Royal Navy-Karriere

Er diente als Hubschrauberpilot bei der Royal Navy und nahm 1982 am Falklandkrieg teil. Nach seiner militärischen Laufbahn übernahm er zahlreiche Repräsentationsaufgaben im Auftrag der Krone.

Scheidung hinter sich

1986 heiratete er Sarah Ferguson, mit der er zwei Töchter hat: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie. Die Ehe endete 1996 in einer Scheidung, die Beziehung gilt jedoch bis heute als freundschaftlich.

Vorwürfe sexuellen Missbrauchs 

In den letzten Jahren stand Andrew immer wieder in der Kritik – vor allem wegen seiner Freundschaft zu Jeffrey Epstein. Die Vorwürfe sexuellen Missbrauchs, die 2022 in einem außergerichtlichen Vergleich endeten, führten dazu, dass Andrew alle royalen Pflichten verlor und seine öffentlichen Auftritte eingestellt wurden.

Zuletzt soll der 65-Jährige nach massiver Kritik auf Druck von König Charles III. auf seinen Titel als Herzog von York verzichten.

