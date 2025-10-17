Alles zu oe24VIP
Prinz Andrew und Prinzessin Anne
© Getty

Kein Royal mehr

Skandal-Prinz Andrew gibt seinen Titel auf

17.10.25, 19:16
Nach neuen Enthüllungen zu seiner Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zieht Prinz Andrew Konsequenzen: Der 65-Jährige verzichtet freiwillig auf seinen Titel als Herzog von York. 

Wie britische Medien berichten, hat sich Prinz Andrew nach massivem Druck aus dem Königshaus entschieden, seinen Herzogstitel abzugeben. Zuvor hatte König Charles alle Optionen geprüft, um auf die jüngsten peinlichen Skandale seines Bruders zu reagieren.

Verbindung zu Epstein

Der Schritt gilt als symbolisch schwerwiegend – der Titel „Duke of York“ ist einer der traditionsreichsten der britischen Monarchie. Andrew, der bereits 2019 gezwungen wurde, seine royalen Pflichten niederzulegen, steht seit Jahren wegen seiner Freundschaft mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Kritik.

Zuletzt hatten Medienberichte nahegelegt, dass der Prinz falsche Angaben darüber gemacht haben soll, wann er den Kontakt zu Epstein beendet hatte. Nach diesen Enthüllungen soll König Charles laut „Daily Mail“ alle Möglichkeiten geprüft haben, um den Ruf des Königshauses zu schützen.

