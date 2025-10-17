Royaler Ausschluss: Wird Charles Prinz Andrew DIESEN Titel entziehen?

Nach Skandalen um Prinz Andrew - darunter der Epstein-Fall - soll König Charles über einen drastischen Schritt nachdenken – den Entzug royaler Ehrungen und damit ein weiterer Ausschlussgrund aus der Familie.

König Charles III. soll laut einem Bericht der „Daily Mail“ ernsthaft erwägen, Prinz Andrew aus dem Order of the Garter auszuschließen – dem ältesten und prestigeträchtigsten Ritterorden Großbritanniens.

Demnach laufen derzeit interne Beratungen auf höchster Ebene im Buckingham Palace, nachdem der Herzog von York erneut durch peinliche Enthüllungen in die Schlagzeilen geraten war.

Andrew ist der Titel wichtig

Der Order of the Garter, 1348 von König Edward III. gegründet, gilt als die höchste Auszeichnung britischer Ritterlichkeit und wird nur an wenige Auserwählte verliehen. Für Prinz Andrew sei diese Ehre laut dem Bericht „besonders wichtig“ – ein Entzug wäre für ihn ein „schwerer persönlicher Schlag“.

Verzichtet Andrew freiwillig?

Formell hat der Monarch die Befugnis, Mitglieder aus dem Orden zu entfernen. Dennoch soll Charles laut Palastkreisen bevorzugen, dass sein Bruder freiwillig auf die Mitgliedschaft verzichtet. Eine ähnliche Entscheidung habe es zuletzt während des Zweiten Weltkriegs gegeben, als Kaiser Hirohito von Japan 1941 nach Kriegseintritt seines Landes aus dem Orden gestrichen wurde.

Entzug ist mit Parlament verbunden

Auch der mögliche Entzug des Titels „Duke of York“ wird laut „Daily Mail“ diskutiert. Dieses Vorgehen gilt jedoch als unwahrscheinlich, da es ein Gesetz des britischen Parlaments erfordern würde – ein aufwändiger und langwieriger Prozess.