Kate und William im royalen Back-Duell

Royale Bodenständigkeit mit Humor: Bei ihrem Besuch in Nordirland zeigten Prinz William und Prinzessin Kate, dass auch Royals zupacken können

Bei einem Termin in Nordirland bewiesen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), dass sie trotz königlicher Pflichten die Nähe zu den Menschen nicht verloren haben. Das Paar besuchte die „Long Meadow Cider Farm“ in County Armagh, um mehr über die Herstellung von Apfel-Cider zu erfahren. Bevor es ans Probieren ging, hieß es: Ärmel hoch und mithelfen! Mit Körben in der Hand sammelten William und Kate eifrig Äpfel und bekamen anschließend eine Einführung in die traditionelle Cider-Produktion.

WIlliam und Kate in Nordirland © Getty

Kate begeistert im Landlook

Für den Besuch setzte Kate auf ein passendes Outfit: beiger Regenmantel, dunkelgrüner Pullover, grober Maxirock und braune Stiefel – ganz im Stil des irischen Landlebens. Fröhlich und entspannt plauderte sie mit den Menschen vor Ort und probierte gemeinsam mit William den frisch gepressten Cider.

WIlliam und Kate in Nordirland © Getty

Später wurde es besonders unterhaltsam: Gemeinsam wagten sich die beiden an einen traditionellen Apfel-Kartoffel-Kuchen. Während William lachend über seine Backkünste witzelte, blieb Kate konzentriert, um das Beste aus dem Teig herauszuholen. Mit viel Lachen, Teamgeist und Sympathie hinterließen die beiden einen bleibenden Eindruck. Und nach so viel Einsatz darf man wohl annehmen: Dieser Kuchen schmeckte tatsächlich königlich.