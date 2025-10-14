König Charles ist jetzt reicher als Queen Elizabeth II – so viel besitzt er wirklich

Finanzieller Höhenflug im britischen Königshaus: Laut der „Sunday Times Rich List“ hat König Charles III. sein Vermögen in nur einem Jahr vervielfacht – und übertrifft damit sogar die Queen

Was für ein Geldregen im britischen Königshaus! Laut der aktuellen "Rich List" der "Sunday Times" hat König Charles III. (76) sein Vermögen innerhalb eines Jahres von mageren 30 Millionen Pfund auf satte 640 Millionen Pfund (rund 736 Mio. Euro) gesteigert. Damit ist der Monarch heute reicher als seine verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (†96), die zu Lebzeiten auf etwa 370 Millionen Pfund (rund 425 Mio. Euro) kam. Ein Grund für den enormen Zuwachs liegt im royalen Sonderstatus: Nach dem Tod der Queen erbte Charles ihr riesiges Anlagevermögen – ohne einen Penny Erbschaftssteuer zu zahlen. Während Normalbürger in Großbritannien bei solchen Summen 40 Prozent ans Finanzamt abführen müssten, bleibt der König davon befreit.

Hinzu kommen lukrative Einkünfte aus dem Privatbesitz "Duchy of Lancaster", einem historischen Königsgut, das über 18.000 Hektar Land in Lancashire, Yorkshire und London umfasst. Der geschätzte Wert: 654 Millionen Pfund (rund 750 Mio. Euro). Die jährlichen Gewinne belaufen sich auf etwa 20 Millionen Pfund (rund 23 Mio. Euro) – eine Summe, die direkt in Charles’ privates Vermögen fließt.

Auch William und Harry profitieren

Nicht nur der König selbst steht finanziell glänzend da: Prinz William (43) besitzt laut „Heart“ rund 100 Millionen Pfund (115 Mio. Euro) – dank Einnahmen aus dem "Duchy of Cornwall", das nach dem Tod der Queen an ihn überging.

Auch Prinz Harry (41), der sich 2020 offiziell vom Königshaus lossagte, lebt weiter in Wohlstand. Laut dem Magazin "Hello!" beläuft sich sein Vermögen auf rund 45 Millionen Pfund (52 Mio. Euro) – gespeist aus Erbschaften, lukrativen Netflix-Deals und weiteren US-Medienprojekten.

Während also Charles seinen Platz als reichster Royal festigt, zeigt sich: Der britischen Königsfamilie geht auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten das Geld nicht aus.