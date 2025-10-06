Königin Camilla trauert um ihre beste Freundin

Großbritannien trauert um Erfolgsautorin Jilly Cooper. Die enge Freundin von Königin Camilla ist im Alter von 88 Jahren nach einem Sturz verstorben

Jilly Cooper, gefeierte britische Schriftstellerin und Autorin der beliebten „Rutshire Chronicles“, ist im Alter von 88 Jahren in Gloucestershire gestorben. Sie verstarb unerwartet nach einem Sturz. Cooper war vor allem für ihre Romane „Riders“ und „Rivals“ bekannt, die sich in Großbritannien über elf Millionen Mal verkauften.

Jilly Cooper mit König Charles © Getty

„Mama war der Lichtblick in all unseren Leben“

In einem Statement ihrer Kinder Emily und Felix heißt es: „Mama war der Lichtblick in all unseren Leben. Ihre Liebe zu ihrer Familie und ihren Freunden kannte keine Grenzen. Ihr unerwarteter Tod war ein vollkommener Schock für uns.“ Weiter schreiben sie: „Wir sind so stolz auf alles, was sie in ihrem Leben erreicht hat, und können uns ein Leben ohne ihr ansteckendes Lächeln und Lachen um uns herum nicht vorstellen.“

Königin Camilla trauert um enge Freundin

Königin Camilla mit Jilly Cooper © Getty

Königin Camilla, 78, zeigte sich tief betroffen vom Tod ihrer langjährigen Freundin. In einer über den offiziellen Instagram-Account der Royal Family veröffentlichten Erklärung würdigte sie Cooper als außergewöhnliche Persönlichkeit: „Nur sehr wenige Schriftstellerinnen und Schriftsteller werden schon zu Lebzeiten zur Legende, aber Jilly war eine davon.“

Camilla beschrieb sie als „wunderbar witzige und mitfühlende Freundin“ und erinnerte sich daran, sie kürzlich beim Queen’s Reading Room Festival getroffen zu haben, wo Cooper als Star der Show gefeiert wurde.

Abschied mit Humor und Herz

In ihrer Botschaft zeigte Camilla auch jene Wärme, die ihre Freundschaft zu Cooper prägte. Gemeinsam mit König Charles III. gedenke sie der Familie der Verstorbenen und wünsche Jilly Cooper ein Jenseits „voller unglaublich gutaussehender Männer und anhänglicher Hunde“.