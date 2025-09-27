Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
König Charles Königin Camilla
© Getty

Im Vatikan

Audienz: Charles und Camilla treffen Papst Leo

27.09.25, 07:27
Teilen

Erst im April besuchten Charles und Camilla den wenige Tage später verstorbenen Papst Franziskus

Der britische König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) reisen in diesem Oktober zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate in den Vatikan.

König Charles III. und Königin Camilla

König Charles III. und Königin Camilla

© Getty

Königspaar zum Staatsbesuch

Wie der Palast mitteilte, wird das Königspaar zum Staatsbesuch von Papst Leo XIV. empfangen. Er wird die erste Audienz von Charles beim neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sein.

Leo XIV.
© Getty Images

20. Hochzeitstag

Das britische Königspaar hatte den Vatikan bereits im April besucht und Papst Franziskus getroffen - wenige Tage vor dessen Tod am 21. April. Charles und Camilla waren anlässlich ihres 20. Hochzeitstages zum Staatsbesuch in Italien. Früher als Thronfolger war Charles fünfmal im Vatikan gewesen, erstmals im April 1985.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden