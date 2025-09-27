Audienz: Charles und Camilla treffen Papst Leo

Erst im April besuchten Charles und Camilla den wenige Tage später verstorbenen Papst Franziskus
Der britische König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) reisen in diesem Oktober zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate in den Vatikan.
- "Jimmy Kimmel Live!" nun bei mehr US-Sendern im Programm
- Männer-Urlaub: Prinz William und König Charles genießen royale Auszeit in Schottland
- Show-Legende Harald Schmidt: "Ich war zu gut"
König Charles III. und Königin Camilla
Königspaar zum Staatsbesuch
Wie der Palast mitteilte, wird das Königspaar zum Staatsbesuch von Papst Leo XIV. empfangen. Er wird die erste Audienz von Charles beim neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sein.
20. Hochzeitstag
Das britische Königspaar hatte den Vatikan bereits im April besucht und Papst Franziskus getroffen - wenige Tage vor dessen Tod am 21. April. Charles und Camilla waren anlässlich ihres 20. Hochzeitstages zum Staatsbesuch in Italien. Früher als Thronfolger war Charles fünfmal im Vatikan gewesen, erstmals im April 1985.