Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Könmig Charles III. und Prinz William
© Getty

Ohne Kate & Camilla

Männer-Urlaub: Prinz William und König Charles genießen royale Auszeit in Schottland

26.09.25, 13:35
Teilen

Ein royaler Kurzurlaub: Prinz William hat seinen Vater König Charles in Schottland besucht. Auf Schloss Balmoral verbringen die beiden Männer mehrere Tage – ganz ohne ihre Ehefrauen und weitgehend abseits offizieller Pflichten

Prinz William (43) und König Charles (76) verbringen derzeit offenbar einige private Tage miteinander. Laut britischen Medienberichten flog der Thronfolger am Dienstag nach Schottland, um seinen Vater auf Schloss Balmoral zu treffen. Weder Prinzessin Kate (43), noch Königin Camilla (78) sollen mitgereist sein.

Könmig Charles III. und Prinz William

Könmig Charles III. und Prinz William

© Getty

Eine Insiderin sprach gegenüber der "Daily Mail" von einer "Vater-und-Sohn-Mini-Pause". Nachdem William am Dienstag zunächst einen gemeinsamen Termin mit Kate in Southport absolviert hatte, sei er nach Aberdeenshire geflogen. Dort wolle er "ein paar informelle Tage privat mit seinem Vater" verbringen. Kate kümmere sich in dieser Zeit um die drei gemeinsamen Kinder.

Könmig Charles III. und Prinz William

Könmig Charles III. und Prinz William

© Getty

Offiziell ist der Aufenthalt nicht in den königlichen Terminkalendern vermerkt. Neben privaten Gesprächen soll es aber auch um einen Austausch zwischen Herrscher und Thronfolger gehen. Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, dass William Zeit mit Charles auf Balmoral verbringt.

Mögliche Gespräche über Harry

Prinz Harry, König Charles
© Getty Images

Auch Prinz Harry (41) könnte in Schottland ein Thema sein. Das Verhältnis zwischen dem Herzog von Sussex und der Royal Family gilt seit Jahren als schwierig. Erst Anfang September war Harry für mehrere Termine nach London gereist und hatte dabei auch seinen Vater getroffen. Das Gespräch im Clarence House dauerte weniger als eine Stunde. William und Harry sahen sich bei dieser Gelegenheit nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden