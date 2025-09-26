Männer-Urlaub: Prinz William und König Charles genießen royale Auszeit in Schottland

Ein royaler Kurzurlaub: Prinz William hat seinen Vater König Charles in Schottland besucht. Auf Schloss Balmoral verbringen die beiden Männer mehrere Tage – ganz ohne ihre Ehefrauen und weitgehend abseits offizieller Pflichten

Prinz William (43) und König Charles (76) verbringen derzeit offenbar einige private Tage miteinander. Laut britischen Medienberichten flog der Thronfolger am Dienstag nach Schottland, um seinen Vater auf Schloss Balmoral zu treffen. Weder Prinzessin Kate (43), noch Königin Camilla (78) sollen mitgereist sein.

Könmig Charles III. und Prinz William © Getty

Eine Insiderin sprach gegenüber der "Daily Mail" von einer "Vater-und-Sohn-Mini-Pause". Nachdem William am Dienstag zunächst einen gemeinsamen Termin mit Kate in Southport absolviert hatte, sei er nach Aberdeenshire geflogen. Dort wolle er "ein paar informelle Tage privat mit seinem Vater" verbringen. Kate kümmere sich in dieser Zeit um die drei gemeinsamen Kinder.

Könmig Charles III. und Prinz William © Getty

Offiziell ist der Aufenthalt nicht in den königlichen Terminkalendern vermerkt. Neben privaten Gesprächen soll es aber auch um einen Austausch zwischen Herrscher und Thronfolger gehen. Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, dass William Zeit mit Charles auf Balmoral verbringt.

Mögliche Gespräche über Harry

© Getty Images

Auch Prinz Harry (41) könnte in Schottland ein Thema sein. Das Verhältnis zwischen dem Herzog von Sussex und der Royal Family gilt seit Jahren als schwierig. Erst Anfang September war Harry für mehrere Termine nach London gereist und hatte dabei auch seinen Vater getroffen. Das Gespräch im Clarence House dauerte weniger als eine Stunde. William und Harry sahen sich bei dieser Gelegenheit nicht.