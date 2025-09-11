Papst Leo XIV.: "Ich frage mich, warum ich gewählt wurde"

Der Amerikaner wird am Sonntag 70 Jahre alt

Bei einem Treffen mit Bischöfen im Vatikan hat Leo XIV. am Donnerstag über seine Wahl zum Papst diesen Mai gescherzt. "Ich dachte, ich würde zu diesem Treffen mit dem schwarzen Bischofsgewand erscheinen (...) aber nun ja", so das Kirchenoberhaupt bei der Audienz in der neuen Synodenaula zu den im letzten Jahr geweihten Bischöfe. "Vielleicht fragen sich einige von Ihnen immer noch: Warum gerade ich? Ich zumindest frage mich, warum gerade ich zum Papst gewählt worden bin."

In Bezug auf die Bischofsweihe zitierte Papst Leo den heiligen Augustinus: "'Zuerst muss der, der dem Volk vorsteht, begreifen, dass er der Diener von vielen ist.' Der Bischof ist berufen, dem Glauben zu dienen. Das ist etwas, das zutiefst mit unserer Identität zu tun hat. Sie sind erwählt und berufen worden, um gesandt zu werden - als Apostel des Herrn und als Diener des Glaubens", sagte der Papst. Leo XIV. wurde im Mai zum Nachfolger des im April verstorbenen Papstes Franziskus gewählt. Er ist der erste Papst aus den USA in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche. Am kommenden Sonntag (14. September) feiert Robert Prevost, wie der Papst mit bürgerlichem Namen heißt, seinen 70. Geburtstag.