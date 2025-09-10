Arnold Schwarzenegger: "Terminator" bekommt Audienz bei Papst Leo XIV

Arnold Schwarzenegger wird Anfang Oktober Papst Leo XIV persönlich treffen. Anlass ist die Klimawoche im Vatikan, bei der das Kirchenoberhaupt ein starkes Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz setzen will

Der Papst widmet die erste Oktoberwoche 2025 dem Thema Nachhaltigkeit. Arnold Schwarzenegger gilt seit vielen Jahren als prominenter Fürsprecher eines gesunden Planeten. Mit seiner Schwarzenegger Climate Initiative veranstaltet er seit 2017 den Austrian World Summit in Wien, der sich zu einer der wichtigsten internationalen Plattformen für konkrete Klimaschutzlösungen entwickelt hat. Am 16. Juni 2026 findet die Konferenz bereits zum zehnten Mal statt.

Papst Leo XIV und Arnold Schwarzenegger © Laudato Si Movement

„Für Arnold ist klar: Wenn wir zusammenstehen und gemeinsam handeln, können wir Geschichte schreiben. Genau das verstehen wir unter Unite in Action“, erklärte Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative. Die Begegnung mit dem Papst sei daher ein besonders starkes Signal.

Im Rahmen der Schwerpunktwoche organisiert der Vatikan gemeinsam mit der Laudato-Si-Bewegung von 1. bis 3. Oktober den internationalen Gipfel „Raising Awareness“. Neben Schwarzenegger stehen hochrangige Persönlichkeiten auf der Gästeliste, darunter Brasiliens Umweltministerin Marina Silva sowie Iyad Abumoghli, Direktor der Faith for Earth Coalition des UNO-Umweltprogramms.

© Getty Images

Für Papst Leo XIV ist Schöpfungsverantwortung seit Beginn seines Pontifikats ein zentrales Anliegen. Mit dem Treffen in Rom setzt er ein sichtbares Zeichen für die Verbindung von Glauben und globalem Klimaschutz.