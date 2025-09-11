Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Santa Maria degli Angeli
© wikipedia, Bgabel

Mitten in Rom

Österreicherin beschmiert Michelangelo-Fresken mit Fäkalien

11.09.25, 08:04 | Aktualisiert: 11.09.25, 09:11
Teilen

Die 60-Jährige wurde angezeigt. 

Rom. Eine in der italienischen Hauptstadt lebende österreichische Obdachlose ist wegen des Vorwurfes angezeigt worden, Fresken in der römischen Basilika "Santa Maria degli Angeli" im Zentrum der Ewigen Stadt beschmiert zu haben. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, wie die italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete.

Santa Maria degli Angeli
© Getty

Die 60-jährige Österreicherin betrat die Basilika nahe des Bahnhofes Termini. In der Nähe des Altars holte sie einen Plastiksack mit Fäkalien aus ihrem Rucksack und warf ihn auf einige der Fresken. "Glücklicherweise wurden nur vergleichsweise moderne Werke in Menschhöhe getroffen, die zudem durch Plexiglas geschützt sind", erklärte ein Polizeisprecher. Die Täterin wurde von der herbeigerufenen Polizei identifiziert und wegen der Beschädigung religiöser Stätten angezeigt.

Die Basilika "Santa Maria degli Angeli" wurde im 16. Jahrhundert im Auftrag von Papst Pius IV. errichtet und dem berühmten Künstler Michelangelo Buonarroti zur Umgestaltung übergeben. Sie entstand aus den Ruinen der antiken römischen Diokletiansthermen, der größten Thermenanlage des römischen Reichs. Die Kirche hat eine imposante, fast schlichte Backsteinfassade. Hier werden Staatsbegräbnisse prominenter italienischer Persönlichkeiten zelebriert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden