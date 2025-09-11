9/11: Das sind die größten Verschwörungstheorien

Heute jähren sich die Anschläge vom 11. September zum 24. Mal.

Am 11. September 2001 kamen fast 3.000 Menschen ums Leben, als Terroristen der Al-Qaida vier Passagierflugzeuge entführten und gezielt in das World Trade Center, das Pentagon und ein Feld in Pennsylvania steuerten. Heute, 24 Jahre später, wird der Tag weltweit als eine der größten Tragödien der jüngeren Geschichte erinnert. Doch seit den Anschlägen kursieren zahlreiche Verschwörungstheorien, die bis heute viele Menschen beschäftigen.

„Inside Job“

Die bekannteste Theorie besagt, die US-Regierung selbst habe die Anschläge geplant oder zumindest zugelassen, um Kriege im Nahen Osten zu rechtfertigen. Beweise gibt es dafür nicht, dennoch hält sich die Behauptung hartnäckig. Sprengstoff im World Trade Center

Ein weiterer populärer Mythos behauptet, die Zwillingstürme seien nicht durch die Flugzeugeingriffe, sondern durch kontrollierte Sprengungen zum Einsturz gebracht worden. Offizielle Untersuchungen widerlegen das: Die Hitze des Kerosins und die Zerstörung der tragenden Strukturen erklären den Kollaps der Gebäude. Das „fehlende“ Flugzeug am Pentagon

Skeptiker behaupten, im Pentagon sei gar kein Flugzeug eingeschlagen. Stattdessen sei es eine Rakete gewesen. Fotos und Trümmerteile vor Ort bestätigen jedoch eindeutig den Einschlag von American-Airlines-Flug 77. Vorwissen und „Insiderhandel“

Immer wieder wird behauptet, einige Investoren hätten durch auffällige Börsengeschäfte kurz vor den Anschlägen vom Crash profitiert. Die US-Börsenaufsicht fand allerdings keine Hinweise auf koordinierte Vorabkenntnisse.

Die Anschläge von 9/11 sind umfassend dokumentiert. Doch gerade wegen ihres historischen Ausmaßes bieten sie bis heute Nährboden für Spekulationen.