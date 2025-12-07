Waltz und Kallas zu Gesprächen in Jordanien

Trumps UN-Botschafter und EU-Außenbeauftragte beraten über Lage im Gazastreifen.

Der US-Botschafter bei den UN, Mike Waltz, und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sind zu Gesprächen über die Lage im Gazastreifen nach Jordanien gereist. Er sei in der Hauptstadt Amman, um über beschleunigte Lieferungen von humanitärer Hilfen für das palästinensische Küstengebiet zu sprechen, so Waltz am Sonntag auf X. Wie der jordanische Königspalast bekannt gab, traf die EU-Außenbeauftragte mit König Abdullah II. zu Gesprächen über die Waffenruhe im Gazastreifen zusammen.

Abdullah II. habe dabei die Notwendigkeit bekräftigt, die Bedingungen der Waffenruhe einzuhalten, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden und die Versorgung mit Hilfsgütern sicherzustellen, hieß es in der Erklärung des Königspalasts weiter.

Die derzeit geltende Waffenruhe zwischen der radikalislamischen Hamas und Israel war auf der Grundlage des US-Friedensplans am 10. Oktober in Kraft getreten - mehr als zwei Jahre nach dem Großangriff der Hamas und verbündeter Palästinensergruppen auf Israel, bei dem mehr als 1200 Menschen getötet und Dutzende weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Im dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen wurden nach Hamas-Angaben mehr als 70.000 Menschen getötet.