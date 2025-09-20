Königin Camilla spricht offen über ihren Gesundheitszustand

Nach einer krankheitsbedingten Absage meldet sich Queen Camilla zurück im öffentlichen Leben. Beim Literaturfestival in Derbyshire sprach sie nicht nur über Bücher, sondern gab auch ein persönliches Gesundheits-Update.
Am Dienstag hatte Queen Camilla noch die Beerdigung der Herzogin von Kent verpasst. Einige Tage lang verbreiteten sich zunehmend Spekulationen über ihren Gesundheitszustand, weil sie dem Event ferngeblieben ist.
Rückkehr bei Literaturfestival
Nur wenige Tage später trat die 78-Jährige wieder öffentlich auf. In Derbyshire besuchte sie am Freitag das traditionsreiche Chatsworth House, wo das von ihr gegründete Literaturfestival stattfand. Anlass war der 250. Geburtstag von Jane Austen. Und dort gab sie auch die Auflösung bezüglich ihrer Gesundheit: Eine akute Sinusitis, die sie zu einer Pause gezwungen hatte!
Gleich zu Beginn ihrer Rede sprach die Queen ihr Publikum direkt an:
„Sie müssen es mir verzeihen, wenn meine Stimme zwischendurch nachlässt. Wie Sie sich vorstellen können, habe ich in den letzten Tagen sehr viel gesprochen. Ich werde versuchen, sie zu behalten.“
Literatur als Herzensprojekt
Camilla engagiert sich seit Jahren für Leseförderung. Ihr Projekt The Queen’s Reading Room, das aus ihrem Instagram-Buchclub während der Pandemie hervorging, veranstaltete nun bereits zum dritten Mal das Festival in Derbyshire.