Camilla
© Getty Images

Buch enthüllt

Königin Camilla als Teenager sexuell belästigt

31.08.25, 22:11
Königin Camilla (76) hat in ihrer Jugend offenbar eine bedrohliche Situation überstanden. Ein neues Buch enthüllt, dass sie als Teenager in einem Zug nach London von einem Mann belästigt wurde – und sich mit einem Schuh zur Wehr setzte

Die Episode wird in „Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street“ geschildert, einem Buch des ehemaligen Royal-Korrespondenten Valentine Low. Teile daraus wurden vorab in der Times veröffentlicht. Demnach war Camilla 16 oder 17 Jahre alt, als sich der Vorfall ereignete. Die spätere Königin sei damals allein in einem Zug nach Paddington unterwegs gewesen, als ein Mann sie unsittlich berührte. Camilla soll erzählt haben, dass „ein Typ seine Hand immer weiter nach oben bewegt hat“. Angeleitet von den Ratschlägen ihrer Mutter zog sie daraufhin ihren High Heel aus und schlug damit auf den Angreifer ein – mit Erfolg.

Königin Camilla

Königin Camilla

© Getty

Offene Worte erst Jahre später

Bekannt wurde die Geschichte laut dem Buch, weil Camilla sie 2008 gegenüber dem ehemaligen Premierminister Boris Johnson erzählte, als dieser neu gewählter Bürgermeister von London war und sie ihn in Clarence House empfing. Öffentlich machen wollte sie den Vorfall eigentlich nie. Eine ihr nahestehende Quelle sagte der "Daily Mail", die Königin akzeptiere aber, dass dies nun bekannt geworden sei. „Wenn das Lesen über ihre eigene Erfahrung anderen Frauen hilft, dann würde sie dies als positives Ergebnis betrachten.“

Königin Camilla, König Charles, Prinz William & Prinzessin Kate

Königin Camilla, König Charles III., Prinz William & Prinzessin Kate  

© Getty

Engagement für Frauen

Freunde betonen, dass Camillas Erlebnis nicht der Auslöser für ihr Engagement gegen sexuelle und häusliche Gewalt gewesen sei. Dennoch habe es ihr Empathie und Verständnis für die Erfahrungen anderer Betroffener gegeben. Seit vielen Jahren setzt sie sich für Frauen ein, die Hilfe benötigen. Bereits 2009 besuchte sie als Herzogin von Cornwall ein Krisenzentrum für Opfer von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen in Croydon.

